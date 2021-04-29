Гол Ионова в ворота «Зенита» признан лучшим в апреле в РПЛ

Гол полузащитника «Краснодара» Алексея Ионова в ворота «Зенита» признан лучшим в апреле в РПЛ, информирует пресс-служба лиги.

«Краснодар» и «Зенит» 17 апреля сыграли вничью в 26-м туре РПЛ со счетом 2:2. Ионов забил два гола, второй из которых признан лучшим экспертами РПЛ и канала «Матч Премьер».

Отметим, что болельщики признали лучшим гол полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова в ворота «Ротора».