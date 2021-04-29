Гол Ионова в ворота «Зенита» признан лучшим в апреле в РПЛ
09:36
Гол полузащитника «Краснодара» Алексея Ионова в ворота «Зенита» признан лучшим в апреле в РПЛ, информирует пресс-служба лиги.
«Краснодар» и «Зенит» 17 апреля сыграли вничью в 26-м туре РПЛ со счетом 2:2. Ионов забил два гола, второй из которых признан лучшим экспертами РПЛ и канала «Матч Премьер».
Отметим, что болельщики признали лучшим гол полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова в ворота «Ротора».
Гол Алексея Ионова в ворота «Зенита» стал лучшим в апреле ?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 29, 2021
За классный удар Алексея проголосовали эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР, болельщики выбрали гол Рифата Жемалетдинова ?#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/sRaUGH6Ifi
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