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Гол Ионова в ворота «Зенита» признан лучшим в апреле в РПЛ

09:36
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Гол полузащитника «Краснодара» Алексея Ионова в ворота «Зенита» признан лучшим в апреле в РПЛ, информирует пресс-служба лиги.

«Краснодар» и «Зенит» 17 апреля сыграли вничью в 26-м туре РПЛ со счетом 2:2. Ионов забил два гола, второй из которых признан лучшим экспертами РПЛ и канала «Матч Премьер».

Отметим, что болельщики признали лучшим гол полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова в ворота «Ротора».

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