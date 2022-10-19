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Сегодня, 11:27

В «Галатасарае» отреагировали на информацию, что клуб предлагал контракт Смолову

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Директор по связям с общественностью «Галатасарая» Коскун Гильбахар отреагировал на информацию о том, что турецкий клуб планировал подписать нападающего «Динамо» Федора Смолова в летнее трансферное окно.

«У меня нет информации о том, что «Галатасарай» предлагал контракт Федору Смолову», — приводит слова Гульбахара «Чемпионат».

СМИ сообщали, что турецкий клуб был близок к подписанию 32-летнего футболиста и даже провел финальные переговоры с «Динамо», однако трансфер сорвался из-за травмы футболиста.

В нынешнем сезоне Смолов провел за «Динамо» 14 матчей, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4859861-v-galatasarae-otreagirovali-na-informaciyu-chto-letom-klub-predlagal-kontrakt-smolovu.html
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ФК Динамо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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