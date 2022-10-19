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Защитник «Спартака» Маслов: «Мы все работаем как команда, как единый организм»

Мария Гусева
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Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о главном тренере клуба Гильермо Абаскале.

«Просто другое видение игры, другая система. Да, есть немало схожих вещей с тем же Доменико Тедеско, который по сути единственный тренер до Абаскаля, при котором я играл в «Спартаке». Оба молодые прогрессивные тренеры с интересными идеями, хотят играть в контроль мяча, высокий прессинг. Работать с такими специалистами всегда приятно. Лично мне Гильермо каких-то новых установок не дает. Мы все работаем как команда, как единый организм», — приводят «Известия» слова Маслова.

33-летний испанец возглавил московский клуб в июне 2022 года.

После 13 туров чемпионата России «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем туре красно-белые сыграют с «Химками» 23 октября.

Источник: https://iz.ru/1412181/aleksei-fomin/abaskal-kak-i-tedesko-trebuet-kontrolirovat-miach-i-vysoko-pressingovat
Павел Маслов
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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
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 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Спартак

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
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Локомотив

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