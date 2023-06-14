В «Фулхэме» высказались о возможном переходе Виллиана в «Спартак»

Пресс-атташе «Фулхэма» Кармело Мифсуд прокомментировал новость о том, что полузащитник Виллиан может стать игроком «Спартака».

«У нас нет никакой информации о том, что «Спартак» ведет переговоры с Виллианом», — приводит слова Мифсуда Sport24.

Во вторник, 13 июня агент бразильца Киа Джурабчиан опроверг «СЭ» слухи о возможном переходе игрока в «Спартак».

Виллиан выступает за «Фулхэм» с сентября 2022 года, в сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах за лондонскую команду.