В «Факеле» ответили на вопрос о помощи «Зениту» с возможным чемпионством в матче со «Спартаком»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на вопрос «СЭ» о том, что клуб приблизил возможное чемпионство «Зенита» в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака».

«Зенит теперь может стать чемпионом в этом туре? Это уже их проблемы. «Факел» решает свои вопросы, «Зенит» — свои», — сказал Котов «СЭ».

«Факел» обыграл «Ростов» (2:0) и поднялся на 13-е место в турнирной таблице (24 очка). Команда одержала победу в первом матче под руководством Вадима Евсеева.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.