В «Факеле» опровергли данные Capology о зарплатах в клубе: «Серьезно их рассматривать нельзя»

В пресс-службе «Факела» прокомментировали «СЭ» рейтинг о тратах клубов РПЛ на зарплаты футболистов.

По данным Capology, расходы на зарплаты воронежского клуба составляют 7,4 миллиона евро в год.

«Будь у нас такие возможности, мы были бы еще выше в турнирной таблице. Разумеется, серьезно эти данные рассматривать нельзя. В коллективе над этим пошутили, вот и все», — сказал «СЭ» руководитель пресс-службы «Факела» Павел Горячев.

После 15 туров «Факел» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.