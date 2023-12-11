В «Факеле» назвали главную задачу клуба на весеннюю часть чемпионата

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о завершении первой части сезона для клуба.

«Оценю первую часть сезона неплохо. Главное воспоминание? Были хорошие матчи, были плохие. Будем прибавлять и стараться еще больше выигрывать весной», — сказал Котов «СЭ».

После 18 туров «Факел» расположился на 11-й позиции в турнирной таблице РПЛ (21 очко).