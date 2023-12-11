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Сегодня, 20:30

Лепсая — о Гарре: «Летом ПАОК предлагал за него 7 миллионов евро и получил отказ»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бенхамин Гарре празднует гол.
Фото ФК &quot;Крылья Советов&quot;

Экс генеральный директор «Балтики» и бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая в интервью «СЭ» высказал мнение об аргентинском полузащитнике «Крыльев» Бенхамине Гарре.

— Гарре — самый лакомый кусок в нынешних «Крыльях»?

— Да, но и цена кусается. В августе ПАОК предлагал за аргентинца 7 миллионов евро и получил отказ.

— Сколько же хотят «Крылья»? 10 миллионов, которые прописаны в контракте Гарре в качестве отступных?

— Не исключено. Сегодня в России такие деньги могут заплатить лишь несколько клубов. Но «Зенит» покупает бразильца Артура, «Краснодар» ищет футболиста с другими характеристиками, а «Динамо» и «Спартаку» аргентинец не нужен. Там хватает игроков на эту позицию. Мне кажется, и сам Гарре настроен на отъезд в Европу. Либо сейчас, либо летом.

Вендел. «Вендел не скрывает, что мечтает уйти из «Зенита». Артур — замена Малкому». Лепсая — о трансферах и чемпионской гонке

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ПАОК
Бенхамин Гарре
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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25 тур
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28 тур
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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