Булыкин назвал два сюрприза в первой половине сезона РПЛ

Бывший сборной России Дмитрий Булыкин перечислил сюрпризы первой половины сезона-2023/24 чемпионата России.

«В том виде турнирной таблицы, с которой РПЛ ушла на зимнюю паузу, очень неожиданно лидерство «Краснодара». И удивляет последнее место «Сочи», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

«Краснодар» после 18 туров РПЛ набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице. «Сочи» с 11 очками замыкает таблицу чемпионата России.