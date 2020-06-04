Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус, поделился мнением о ситуации с «Химками». Клуб вышел в РПЛ, но отказался от повышения.

— Я тоже не понимаю, почему клуб, который выходит в премьер-лигу по спортивному принципу и имеет свою инфраструктуру, вдруг отказывается от повышения в классе, — цитирует Белоуса «Спорт уик-энд». — Если сказать об этом кому-то в условной Португалии, Испании или Германии, там просто покрутят пальцем у виска. Во-первых, РПЛ — это меньше перелетов. Несколько команд из Москвы — никуда летать к ним в гости не надо. Клуб бы получал определенные отчисления от пула РПЛ. Плюс это великолепная витрина для засветки молодых талантливых футболистов. Так что же еще нужно?

Не от большого ума в данной ситуации руководители Московской области сказали, что «Химкам» не надо играть в РПЛ. Насколько я знаю, те инвесторы, которые есть, хотят, чтобы команда играла в премьер-лиге. Не надо ставить им палки в колеса. «Химки» вполне заработали себе место в РПЛ по спортивному принципу.

Я еще могу понять, что в «Торпедо» говорят: «Мы пока не готовы к Премьер-лиге». Они хотят открыть свой стадион и уже на нем махать шашками. Но по «Химкам» таких вопросов нет. И по «Ротору» — тоже. В Волгограде отличный стадион, наследие чемпионата мира — и как там команда может отказываться от еремьер-лиги? Нет большого бюджета? Так платите футболистам столько денег, сколько вы можете платить. Берите молодых игроков и платите им по 2-3 тысячи долларов, а не ветеранов, которым надо платить по 10 тысяч долларов. Перспективной молодежи у нас достаточно. И будут приезжать в Волгоград суперклубы — и «Зенит», и «Спартак», и ЦСКА, и «Локомотив». Это же как надо не любить своих болельщиков, чтобы не пускать команду в еремьер-лигу.

— Может, это следствие ситуации с коронавирусом?

— А он-то здесь при чем? Это в головах проблемы.