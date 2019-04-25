Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев перед матчем 25-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" заявил, что его команда должна показать характер в этой встрече.

- График у нас достаточно сложный, - сказал Аленичев в эфире канала "Матч Премьер". - У нас из-за этого серьезная ротация. Ребята играли в меньшинстве во втором тайме матча со "Спартаком", выложились по-максимуму. Даже было жалко, это и моя вина. Я рисковал, знал, что такое случается. Но считаю, что в целом ребята выдержали натиск "Спартака".

Матч с "Оренбургом"? Нам нужно показать самоотдачу и характер. Надеемся на поддержку болельщиков.

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