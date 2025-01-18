Точилин считает, что Дркушич будет играть в основе «Зенита» после возвращения из аренды

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о возвращении центрального защитника Вани Дркушича в «Зенит» из аренды в сербской «Црвене Звезде».

«Думаю, у Дркушича большие шансы заиграть в основе. Раз в клубе прерывают его аренду и раньше времени возвращают назад, значит, защита — это та линия, которая больше всего тревожит Семака. И я уверен, что Ваня себя проявит в «Зените», потому что он будет крайне мотивирован. Зная его характер и отношение к делу, я не сомневаюсь, что из него получится очень серьезный футболист», — сказал Точилин корреспонденту Legalbet Александру Быкову.

25-летний Дркушич стал игроком «Зенита» в августе 2024 года, перейдя из «Сочи». Через три дня серба отправили в годичную аренду в «Црвену Звезду», за которую футболист провел 11 матчей и забил один мяч.

Дркушич работал под руководством Точилина в «Сочи» с 2022 по 2023 год.