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Сегодня, 10:45

Точилин считает, что Дркушич будет играть в основе «Зенита» после возвращения из аренды

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о возвращении центрального защитника Вани Дркушича в «Зенит» из аренды в сербской «Црвене Звезде».

«Думаю, у Дркушича большие шансы заиграть в основе. Раз в клубе прерывают его аренду и раньше времени возвращают назад, значит, защита — это та линия, которая больше всего тревожит Семака. И я уверен, что Ваня себя проявит в «Зените», потому что он будет крайне мотивирован. Зная его характер и отношение к делу, я не сомневаюсь, что из него получится очень серьезный футболист», — сказал Точилин корреспонденту Legalbet Александру Быкову.

25-летний Дркушич стал игроком «Зенита» в августе 2024 года, перейдя из «Сочи». Через три дня серба отправили в годичную аренду в «Црвену Звезду», за которую футболист провел 11 матчей и забил один мяч.

Дркушич работал под руководством Точилина в «Сочи» с 2022 по 2023 год.

Источник: Legalbet
Александр Точилин
ФК Зенит
Ваня Дркушич
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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