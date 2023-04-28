В «Динамо» прокомментировали инцидент с Шуниным и Скопинцевым

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал момент, когда голкипер бело-голубых Антон Шунин накричал на защитника команды Дмитрия Скопинцева в концовке матча 25-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).

«Эпизод с Шуниным и Скопинцевым? Некрасивый эпизод. Пока не разговаривали. Будут оргвыводы. Будет ли денежный штраф Шунину? Оргвыводы будут», — сказал Гафин.

«Динамо» проиграло второй матч подряд и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. В следующем туре команда встретится с «Химками».