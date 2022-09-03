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Сегодня, 11:00

Стало известно, когда капитан сборной Израиля прилетит в Москву для перехода в «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в

Как стало известно «СЭ», в «Динамо» в воскресенье, 4 сентября, ожидают прилета правого защитника Эли Даса, который минувший сезон провел в «Витессе». 29-летнему капитану сборной Израиля (48 матчей) предстоит пройти в Москве медосмотр, после чего с ним должен быть заключен контракт.

Ранее об интересе «Динамо» к Даса сообщал израильский портал One.

Последние три сезона Даса провел в «Витессе». В минувшем сезоне на его счету 46 матчей, в которых он забил гол и сделал 13 результативных передач. В июле 2022 года Даса стал свободным агентом.

Эли Даса
ФК Динамо (Москва)
5
9
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