Николич признан лучшим тренером РПЛ в апреле

Главный тренер ЦСКА Марко Николич стал лучшим тренером апреля в РПЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

45-летнего серба признали лучшим эксперты и подавляющее число болельщиков. В апреле ЦСКА провел четыре матча и одержал три победы, один раз сыграв вничью.

Московский клуб за три тура до окончания сезона занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 52 очка.