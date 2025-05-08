Футбол
8 мая, 11:41

Николич признан лучшим тренером РПЛ в апреле

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер ЦСКА Марко Николич стал лучшим тренером апреля в РПЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

45-летнего серба признали лучшим эксперты и подавляющее число болельщиков. В апреле ЦСКА провел четыре матча и одержал три победы, один раз сыграв вничью.

Московский клуб за три тура до окончания сезона занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 52 очка.

ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Вообще без вариантов относительно всех остальных!Вспоминаю,как кони выли,что он хуже Федотова и его надо гнать сцаным веником!)

    08.05.2025

  • Правдобур

    Он лучший среди худших, т.к. сломал атаку команды...

    08.05.2025

  • Футболист Сапогов

    А ты Николичу в лицо скажешь: "лысый пингвин"??? Спирт, ты чаем берега не попутал?

    08.05.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Читалось.

    08.05.2025

  • NF

    Не знаю. Не было бы ничьих с "КС" и "Тереком" и поражения в Кубке, тогда вопросов было бы мало. А так лучше бы никого не назначать...

    08.05.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    среди худших

    08.05.2025

  • Спринт

    Всей душой за родной ЦСКА с полуфинала Кубка СССР 1969 года с ростовского ствадиона, на котором посчастливилось быть на матче СКА Р-Д - ЦСКА. Видел многих и разных тренеров родной команды начиная с легендарного "лейтенанта" Николаева, с лучшим тренером в мире Павлом Федоровичем Садыриным и многими другими отличными и не очень тренерами. Видел и недо-тренеров - физручка соседского дворика, дегенеративного бульбашка, самонапыщенного Федота, который явно не тот .. Лысый сегодняшний пингвин и близко не входит в чмсло якобы "лучших" тренеров в истории футбольного ЦСКА. В апреле этот недалеким коуч уже дважды далал, все что бы команда потеряла турниные очки свои идиотским выбором стартового состава на игру. В Оренбурге пронесло случаем, в Грозном потеряли важнейшие очки.

    08.05.2025

    • Шалимов: «Факел» оштрафовал Моцпана за удаление. Никита сказал мне, что не хотел»

    Гафин — об отставке Лички: «Совет директоров расценил как неудовлетворительные результаты в весенней части сезона»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

