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Сегодня, 12:59

ФИФА не стала отменять акцию в поддержку ЛГБТ* перед игрой Египет — Иран на ЧМ-2026

Сергей Филин

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила провести акцию в поддержку ЛГБТ* перед матчем сборных Египта и Ирана на групповом этапе чемпионата мира, сообщает L'Equipe.

Матч состоится 27 июня 2026 года на стадионе Lumen Field (Сиэтл, США). Его начало запланировано на 06.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа G.
27 июня, 06:00. Lumen Field (Сиэтл)
Египет
Иран

«Общие выражения поддержки прав человека, включая радужные флаги и другие флаги, представляющие сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, разрешены в соответствии с кодексом поведения на стадионах чемпионата мира по футболу», — говорится в заявлении ФИФА.

Мероприятие было запланировано городскими властями до проведения жеребьевки турнира. Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА с требованием отменить акцию.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля.

ЧМ-2026: расклады плей-офф после третьего тура в&nbsp;группах D, E, F.Известны четыре пары 1/16 финала и три лучшие команды с третьих мест. Расклады плей-офф ЧМ-2026

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

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