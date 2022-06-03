В «Динамо» не обсуждали кандидатуру Карпина

По данным «СЭ», «Динамо» не рассматривал Алексея Рыскина в качестве возможного спортивного директора клуба. Желько Бувач останется на своем посту.

Также в «Динамо» не обсуждалсь кандидатура Валерия Карпина в качестве нового главного тренера. Есть несколько кандидатов. Возможно, на следующей неделе наступит ясность по поводу нового тренера.

Ранее «Чемпионат.com» со ссылкой на свой источник сообщил, что «Динамо» интересуется Карпиным, но тот готов прийти только при условии, что Рыскин станет спортивным директором.

Напомним, в сезоне-2021/22 «Динамо» тренировал Сандро Шварц, но после финала Кубка России покинул клуб и возглавил берлинскую «Герту». Бело-голубые заняли третье место в чемпионате России и проиграли «Спартаку» (1:2) в финале Кубка страны.