Карпин опроверг информацию о переговорах с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию об интересе к его кандидатуре со стороны московского «Динамо».

«Эта информация вообще не соответствует действительности. Мягко говоря — это грязная жесткая ложь. А говоря по-русски — полный п...ж! Ни один человек в мире со мной по поводу «Динамо» не связывался», — цитирует «РБ Спорт» Карпина.

Ранее «Чемпионат.com» со ссылкой на свой источник сообщил, что Карпин готов прийти в «Динамо», если Алексей Рыскин, с которым он работает в «Ростове», станет спортивным директором клуба.

В сезоне-2021/22 «Динамо» под руководством Сандро Шварца стало третьим в чемпионате России и проиграло в финале Кубка страны. 2 июня немецкий специалист возглавил берлинскую «Герту».