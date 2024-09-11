В «Динамо» не исключили уход Грулева в аренду до конца трансферного окна
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о возможном уходе в аренду нападающего команды Вячеслава Грулева.
«Мы действительно обсуждали вариант с арендой Вячеслава Грулева, был серьезный интерес от одного из российских клубов. Но на данный момент все на паузе. Вероятность очень невысокая, что он может уйти в аренду до конца трансферного окна», — цитирует Пивоварова ТАСС.
Грулев играет за «Динамо» с 2016 года. Всего он провел 148 матчей в составе бело-голубых, отметившись 24 голами и 10 результативными передачами.
Источник: ТАСС
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|
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|7
|5
|0
|2
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|15
|
4
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|2
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|14
|
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|4
|1
|2
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|13
|
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|4
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|
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|10
|
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|2
|3
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|
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|2
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|0
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|6
|
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|7
|1
|3
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|6
|
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|7
|1
|3
|3
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|6
|
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|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
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|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
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|5
|3-14
|4
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
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|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
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Зенит
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|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|0
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Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
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