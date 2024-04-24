В ЦСКА рассказали о готовности Акинфеева сыграть со «Спартаком»

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» накануне матча со «Спартаком» прокомментировал состояние голкипера Игоря Акинфеева, пропустившего встречу 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

«Игорь Владимирович жив-здоров, тренируется в общей группе, готовится к дерби», — сказал «СЭ» Брейдо.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в Москве в четверг, 25 апреля, и начнется в 20.30 по московскому времени.