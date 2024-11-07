В ЦСКА рады, что Роша сможет помочь команде в матчах РПЛ в 2024 году

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Брейдо прокомментировал «СЭ» решение КДК РФС по агрессивному поведение защитника ЦСКА Виллиана Роши на 3 игры по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Спаратка» (0:2).

«Мы благодарны арбитрам КДК РФС за комплексную оценку всех рассматриваемых и очень событийных эпизодов. Считаем решение КДК максимально взвешенным и справедливым. Со стороны клуба к игроку также будут применены штрафные санкции.

В свою очередь Виллиан, как и говорил уже ранее, раскаивается за свою несдержанность и принес извинения как судейской бригаде, так и команде и болельщикам. И тем не менее в текущей ситуации мы рады, что Виллиан все-таки сможет помочь команде в уходящем календарном году не только в Кубке России, но и в РПЛ», — сказал Брейдо «СЭ».