Литвинов извинился перед Рошей на заседании КДК, бразилец простил игрока «Спартака»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц поделился подробностями хода заседания комиссии по итогам 14-го тура РПЛ.

— Что сказал Литвинов на КДК РФС?

— Руслан извинился перед Рошей. Виллиан не стал дожидаться перевода и сказал на русском языке: «Я принимаю извинения».

Также глава КДК прокомментировал срок дисквалификации защитника ЦСКА.

— Почему в 2022 году Шамар Николсон получил за удар игрока «Зенита» 6 игр, а Роша сейчас — 3?

— Потому в протоколе матча «Зенит» — «Спартак» было написано: «Драка». В протоколе матча ЦСКА — «Спартак» было написано: «Агрессивное поведение». Именно поэтому мы могли дисквалифицировать Виллиана Рошу максимум на 4 матча. Эти критерии определяют арбитры.