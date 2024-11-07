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Виктор Гончаренко: «Черенков — человек-легенда. В фильме о нем каждый найдет что-то свое»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от коллективного командного просмотра фильма о Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист», который вышел в прокат 31 октября.

— Что такое хороший фильм? Это когда каждый человек может для себя что-то взять свое, — сказал Гончаренко. — Кто-то из футбольного мира увидит в кино о Черенкове красивую игру, противостояние двух философий — спартаковской и киевской. Кто-то с медицинской точки зрения посмотрит, как человек боролся со своим недугом, преодолевал себя, шел к цели.

Кто-то с тренерской стороны подойдет: поймет, насколько сложно принимать какие-то решения, но делать это необходимо. И иногда они не совсем популярны в народе. В общем, каждый, повторю, найдет в фильме что-то свое.

Черенков — человек-легенда. И есть много матчей, которые всплывают в памяти. И такие, что в дрожь бросает — вот эти огромные полные стадионы в Москве и Киеве. Приятно, что вспомнили. И даже трагедия на игре с «Харлемом» — тоже часть истории.

Фильм основан на биографии Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977-го по 1990-й и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет.

Федор Черенков
Виктор Гончаренко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Руслан Литвинов

Руслан Литвинов

Спартак

 12 1 3
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