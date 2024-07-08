В ЦСКА прокомментировали переход Койта

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход нападающего Секу Койта.

ЦСКА объявил о подписании контракта 24-летним форвардом 8 июля. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

«Мы очень рады, что удалось подписать контракт с таким сильным футболистом, коим безусловно является Секу Койта. Секу достаточно молодой игрок, при этом к своим 24 годам он забил более 50 голов на профессиональном уровне и провел пять сезонов в «Ред Булл Зальцбург». Клуб воодушевлен, видя мотивацию футболиста, его открытость и заинтересованность в наших идеях», — приводит слова Бабаева пресс-служба армейцев.

24-летний Секу Койта находился в статусе свободного агента после окончания действия договора с «Зальцбургом». В сезоне-2023/24 форвард провел за австрийский клуб 24 матча и забил 8 голов. Всего в чемпионате Австрии игрок забил 42 мяча и сделал 18 голевых пасов в 90 матчах.