В ЦСКА прокомментировали переход Койта
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход нападающего Секу Койта.
ЦСКА объявил о подписании контракта 24-летним форвардом 8 июля. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.
«Мы очень рады, что удалось подписать контракт с таким сильным футболистом, коим безусловно является Секу Койта. Секу достаточно молодой игрок, при этом к своим 24 годам он забил более 50 голов на профессиональном уровне и провел пять сезонов в «Ред Булл Зальцбург». Клуб воодушевлен, видя мотивацию футболиста, его открытость и заинтересованность в наших идеях», — приводит слова Бабаева пресс-служба армейцев.
24-летний Секу Койта находился в статусе свободного агента после окончания действия договора с «Зальцбургом». В сезоне-2023/24 форвард провел за австрийский клуб 24 матча и забил 8 голов. Всего в чемпионате Австрии игрок забил 42 мяча и сделал 18 голевых пасов в 90 матчах.
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7
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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