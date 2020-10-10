В ЦСКА пошутили над Тедеско, сравнив тренера «Спартака» с предателем из популярной игры Among Us

Официальный Youtube-канал ЦСКА опубликовал интервью капитана команды Игоря Акинфеева клубной пресс-службе. После ответа 34-летнего футболиста на вопрос о том, с кем бы он пошел в разведку из своих одноклубников, на экране появилось фото главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

35-летнего специалиста в шутку сравнили с предателем (Impostor) из популярной игры Among Us.

Among Us — многопользовательская социальная игра, где есть две команды: члены экипажа и предатели. Ее суть состоит в том, чтобы не дать злодеям убить большую часть команды или разрушить корабль.