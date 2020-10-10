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В ЦСКА пошутили над Тедеско, сравнив тренера «Спартака» с предателем из популярной игры Among Us

23:09
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Официальный Youtube-канал ЦСКА опубликовал интервью капитана команды Игоря Акинфеева клубной пресс-службе. После ответа 34-летнего футболиста на вопрос о том, с кем бы он пошел в разведку из своих одноклубников, на экране появилось фото главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

35-летнего специалиста в шутку сравнили с предателем (Impostor) из популярной игры Among Us.

Among Us — многопользовательская социальная игра, где есть две команды: члены экипажа и предатели. Ее суть состоит в том, чтобы не дать злодеям убить большую часть команды или разрушить корабль.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/8hepx7WiO-o

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