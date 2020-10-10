В ЦСКА пошутили над Тедеско, сравнив тренера «Спартака» с предателем из популярной игры Among Us
Официальный Youtube-канал ЦСКА опубликовал интервью капитана команды Игоря Акинфеева клубной пресс-службе. После ответа 34-летнего футболиста на вопрос о том, с кем бы он пошел в разведку из своих одноклубников, на экране появилось фото главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
35-летнего специалиста в шутку сравнили с предателем (Impostor) из популярной игры Among Us.
Among Us — многопользовательская социальная игра, где есть две команды: члены экипажа и предатели. Ее суть состоит в том, чтобы не дать злодеям убить большую часть команды или разрушить корабль.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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