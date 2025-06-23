Футбол
23 июня, 02:20

Глушаков — о «Химках»: «Больше всего жалко детей, которые тренировались в школе клуба»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник Денис Глушаков поделился мнением о приостановке деятельности «Химок».

— Жизненная ситуация. Как говорится, всякое бывает, — приводят слова Глушакова «Известия». — Вы сами видите, что было с «Химками» в последнее время — у функционера были какие-то проблемы, потом они возникли у клуба. Все это как снежный ком накопилось. Я думаю, если бы область хотела как-то помочь «Химкам», то она помогла бы. В итоге что имеем, то и есть. Теперь российский футбол будет без «Химок». Но больше всего жалко детей, которые тренировались в школе клуба. Как с ними будет решаться вопрос, мне интересно больше всего.

— Вам «Химки» остались должны по итогам прошлогоднего возвращения в клуб?

— Только премии за те игры, которые я сыграл в начале прошлого сезона. По остальному рассчитались.

В прошедшем сезоне подмосковная команда заняла 12-е место в турнирной таблице РПЛ. После этого стало известно, что «Химки» не прошли лицензирование для выступления в высшем дивизионе в следующем сезоне. Место «Химок» в РПЛ занял «Пари НН», который уступил «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах за место в лиге.

18 июня пресс-служба «Химок» объявила о приостановке деятельности клуба.

Источник: Известия
