В Бразилии сообщили, что «Фламенго» потребовал 60 миллионов евро у «Краснодара» за форварда Педро
«Краснодар» сделал запрос во «Фламенго» по трансферу центрального нападающего Педро. В бразильском клубе ответили, что готовы вести переговоры начиная от суммы в 60 миллионов евро, сообщает O Globo.
В составе «Фламенго» 24-летний Педро провел 64 матча, в которых забил 27 голов. Он получил приглашение в сборную Бразилии на Олимпийские игры в Токио, но клуб не отпустил игрока.
Контракт нападающего с «Фламенго» рассчитан до декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает реальную стоимость игрока в 14 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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