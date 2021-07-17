В Бразилии сообщили, что «Фламенго» потребовал 60 миллионов евро у «Краснодара» за форварда Педро

«Краснодар» сделал запрос во «Фламенго» по трансферу центрального нападающего Педро. В бразильском клубе ответили, что готовы вести переговоры начиная от суммы в 60 миллионов евро, сообщает O Globo.

В составе «Фламенго» 24-летний Педро провел 64 матча, в которых забил 27 голов. Он получил приглашение в сборную Бразилии на Олимпийские игры в Токио, но клуб не отпустил игрока.

Контракт нападающего с «Фламенго» рассчитан до декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает реальную стоимость игрока в 14 миллионов евро.