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РФС обсуждает реформу чемпионата России с правительством

16:58
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Российский футбольный союз (РФС) обсуждает вопрос реформы чемпионата России с правительством, сообщает РБК.

«В спортивном блоке кабмина были в курсе того, что по заказу РФС компания Hypercube ведет работу по проекту реформирования и изменению формата российского чемпионата. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ознакомлен с предложенными вариантами по изменению формата чемпионата России. Консультации между правительством и РФС продолжаются. Есть общее понимание, что возможные корректировки лимита правильнее рассматривать, как часть возможных комплексных изменений в российском футболе», — приводит РБК слова источника в правительстве.

Источник отметил, что в правительстве есть запрос на качественные изменения в российском футболе, а изменения являются неизбежными. Ожидается, что в ближайшее время правительство даст свои рекомендации относительно предложений по реформам, в том числе, по поводу изменения лимита на легионеров. Реформы могут вступить в силу с сезона-2022/23.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Суперкубок России
Зенит
Локомотив

П1

40%

1.71

Обе забьют - да

25%

2.04

Ф2 (+1)

17%

1.75
🏀 Баскетбол. Финал НБА
Финикс Санз
Милуоки Бакс

П1

34%

1.60

ТБ 217.5

23%

1.88

П2

19%

2.40
⚽ Футбол. Кубок Матч Премьер
Спартак
Химки

ТБ 2.5

35%

1.70

ИТБ1 (1.5)

20%

1.44

Обе забьют - да

15%

2.05

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60f2cc6a9a79476bc82822eb?ruid=uUjlA2CNEKlRw0xZA8ArAg==&from=newsfeed

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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