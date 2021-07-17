РФС обсуждает реформу чемпионата России с правительством
Российский футбольный союз (РФС) обсуждает вопрос реформы чемпионата России с правительством, сообщает РБК.
«В спортивном блоке кабмина были в курсе того, что по заказу РФС компания Hypercube ведет работу по проекту реформирования и изменению формата российского чемпионата. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ознакомлен с предложенными вариантами по изменению формата чемпионата России. Консультации между правительством и РФС продолжаются. Есть общее понимание, что возможные корректировки лимита правильнее рассматривать, как часть возможных комплексных изменений в российском футболе», — приводит РБК слова источника в правительстве.
Источник отметил, что в правительстве есть запрос на качественные изменения в российском футболе, а изменения являются неизбежными. Ожидается, что в ближайшее время правительство даст свои рекомендации относительно предложений по реформам, в том числе, по поводу изменения лимита на легионеров. Реформы могут вступить в силу с сезона-2022/23.
13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/60f2cc6a9a79476bc82822eb?ruid=uUjlA2CNEKlRw0xZA8ArAg==&from=newsfeed
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю