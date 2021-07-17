РФС обсуждает реформу чемпионата России с правительством

Российский футбольный союз (РФС) обсуждает вопрос реформы чемпионата России с правительством, сообщает РБК.

«В спортивном блоке кабмина были в курсе того, что по заказу РФС компания Hypercube ведет работу по проекту реформирования и изменению формата российского чемпионата. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ознакомлен с предложенными вариантами по изменению формата чемпионата России. Консультации между правительством и РФС продолжаются. Есть общее понимание, что возможные корректировки лимита правильнее рассматривать, как часть возможных комплексных изменений в российском футболе», — приводит РБК слова источника в правительстве.

Источник отметил, что в правительстве есть запрос на качественные изменения в российском футболе, а изменения являются неизбежными. Ожидается, что в ближайшее время правительство даст свои рекомендации относительно предложений по реформам, в том числе, по поводу изменения лимита на легионеров. Реформы могут вступить в силу с сезона-2022/23.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.