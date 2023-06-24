Колыванов полагает, что руководство «Динамо» даст Личке карт-бланш в комплектации состава

Бывший форвард «Динамо» Игорь Колыванов рассказал, какими должны быть первые шаги Марцела Лички на посту главного тренера московского клуба.

«В первую очередь Личке надо познакомиться с командой. Конечно, он всех футболистов знает, но теперь надо это сделать лично, персонально, поговорить, обсудить насущные вопросы. Узнать о физическом состоянии, о каких-то проблемах, о любимой позиции на поле...» — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

Также он считает, что Личке дадут карт-бланш в вопросе комплектования состава.

«Если ему доверяют, то конечно. Он опытный тренер, хорошо показал себя в «Оренбурге», который показывал красивый футбол. Так что должны доверять — на то он и главный тренер, чтобы строить команду и отвечать за нее», — добавил специалист.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московский клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года.

В первом туре нового сезона чемпионата России бело-голубые дома сыграют с «Краснодаром», во втором на выезде встретятся с «Крыльям Советов», а в третьем — с «Зенитом».