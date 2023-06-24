В «Балтике» рассказали, какие игроки будут претендовать на роль лидера команды в РПЛ

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в комментарии для «СЭ» рассказал, будет ли команда приобретать игроков на роль лидера.

«Что касается лидеров — большинство лидеров команды, выведших «Балтику» в РПЛ, остались в клубе. Уже пришли Жиров и Ламейра, которые были капитанами своих прошлых клубов, подписал договор Галоян — один из лидеров «Алании» в прошлом году, то есть проблем в этом направлении быть не должно», — сказал Волженкин «СЭ».

По итогам сезона-2022/23 «Балтика» заняла второе место в первой лиге и впервые за 25 лет вышла в РПЛ.