Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:00

В «Балтике» рассказали, какие игроки будут претендовать на роль лидера команды в РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в комментарии для «СЭ» рассказал, будет ли команда приобретать игроков на роль лидера.

«Что касается лидеров — большинство лидеров команды, выведших «Балтику» в РПЛ, остались в клубе. Уже пришли Жиров и Ламейра, которые были капитанами своих прошлых клубов, подписал договор Галоян — один из лидеров «Алании» в прошлом году, то есть проблем в этом направлении быть не должно», — сказал Волженкин «СЭ».

По итогам сезона-2022/23 «Балтика» заняла второе место в первой лиге и впервые за 25 лет вышла в РПЛ.

РПЛ
ФК Балтика
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Женское несчастье. Россиянки неудачно сыграли в Берлине и Бирмингеме
Капитан «Ростова» Глебов обратился к жителям города по поводу политической ситуации в России
Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Губернатор Липецкой области сообщил о передвижении колонн техники ЧВК «Вагнер»
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Бушманов: «Спартак» хочет бороться с «Зенитом», поэтому надо с самого начала набирать максимальное количество очков»
Результаты жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России: «Спартак» сыграет с «Краснодаром» и «Динамо», «Зенит» — с «Балтикой»
Орлов: «Если «Динамо» проиграет кому-то 0:8, то Личка в клубе не останется»
«Рубин» объявил состав на летние сборы
«Крылья Советов» объявили состав на сбор в Самаре
Колыванов полагает, что руководство «Динамо» даст Личке карт-бланш в комплектации состава
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колыванов полагает, что руководство «Динамо» даст Личке карт-бланш в комплектации состава

«Крылья Советов» объявили состав на сбор в Самаре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости