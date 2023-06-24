В «Балтике» рассказали, какие игроки будут претендовать на роль лидера команды в РПЛ
Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в комментарии для «СЭ» рассказал, будет ли команда приобретать игроков на роль лидера.
«Что касается лидеров — большинство лидеров команды, выведших «Балтику» в РПЛ, остались в клубе. Уже пришли Жиров и Ламейра, которые были капитанами своих прошлых клубов, подписал договор Галоян — один из лидеров «Алании» в прошлом году, то есть проблем в этом направлении быть не должно», — сказал Волженкин «СЭ».
По итогам сезона-2022/23 «Балтика» заняла второе место в первой лиге и впервые за 25 лет вышла в РПЛ.
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|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
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8
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
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|0
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|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
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|0
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|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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