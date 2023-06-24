«Крылья Советов» объявили состав на сбор в Самаре
«Крылья Советов» объявили состав клуба в рамках сбора в Самаре.
Вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов;
Защитники: Гленн Бейл, Юрий Горшков, Александр Солдатенков, Роман Евгеньев, Фернандо Констанца, Николай Рассказов, Илья Гапонов, Георгий Зотов;
Полузащитники: Роман Ежов, Бенхамин Гарре, Максим Витюгов, Сергей Бабкин, Амар Рахманович, Дмитрий Иванисеня, Данил Липовой, Владимир Хубулов, Никита Салтыков;
Нападающие: Дмитрий Цыпченко, Владимир Писарский, Владислав Шитов, Никита Хлусов.
«Крылья» проведут в ходе сбора 4 товарищеских матча. Два пройдут в Самаре — 1 июля с «Соколом» и 14 июля с «Уралом».
Оставшиеся игры пройдут в Москве 7 июля против «Нефтехимика» и 11 июля в Казани против «Рубина».
Источник: https://pfcks.ru/news/novosti_2095.html
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
Новости