В «Балтике» отреагировали на интерес «Спартака» к вратарю Бориско
Пресс-атташе «Балтики» Сергей Кандалов прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к вратарю Максиму Бориско. Об этом сообщил Telegram-канал «КБ Телега».
«Мне о таком факте неизвестно. Вы сами знаете, что трансферное окно в России закрыто. Сомневаюсь, что сейчас могут быть какие-то кадровые новости. А в том, что наши ведущие футболисты находятся в поле зрения некоторых клубов РПЛ, сомнений нет», — сказал Кандалов «СЭ».
Контракт 21-летнего Бориско с «Балтикой» завершается в конце 2021 года. По данным Transfermarkt.com, стоимость вратаря составляет 300 тысяч евро.
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