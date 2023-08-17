В «Ахмате» рассказали о предложении турецкого «Сивасспора» по защитнику Быстрову

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев подтвердил «СЭ» информацию о переговорах с «Сивасспором» по трансферу защитника Марату Быстрову.

Ранее издание Sport24 сообщало, что «Сивасспор» отправил в «Ахмат» улучшенное предложение по защитнику.

«Мы ведем переговоры с «Сивасспором» по Марату Быстрову. Турецкий клуб действительно сделал официальное предложение по защитнику», — сказал Газзаев «СЭ».

Марат Быстров выступает за «Ахмат» с августа 2020 года. В сезоне-2023/24 он провел 4 матча и не отличился результативными действиями. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего казахстанца составляет 1 миллион евро.

В сезоне-2022/23 «Сивасспор» занял четырнадцатое место в чемпионате Турции, набрав 41 очко. В первом туре чемпионата-2023/24 команда сыграла вничью с «Самсунспором» (1:1).