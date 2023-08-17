Талаев рассказал, может ли Чистяков покинуть «Зенит» этим летом

Футбольный агент Андрей Талаев рассказал, может ли защитник Дмитрий Чистяков покинуть «Зенит» этим летом.

«Дмитрий не рассматривает никакие другие варианты, кроме «Зенита». Как будет дальше — посмотрим», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Чистяков получил повреждение в первом тайме матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Из-за этого 29-летний россиянин пропустил три последних матча «Зенита».