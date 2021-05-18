Слуцкий на юбилее исполнил песню группы «Король и Шут»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отмечает свой юбилей. 4 мая тренеру исполнилось 50 лет.

На своем празднике Слуцкий исполнил песню «Прыгну со скалы» рок-группы «Король и Шут».

И сама жара. Слуцкий спел «Прыгну со скалы» КиШа ? pic.twitter.com/9BocoTGlHU — Руслан Абушкин (@abushkin2) May 17, 2021

Ранее стало известно, что Артем Дзюба, Сергей Семак, Виктор Гончаренко, игроки «Рубина» и ЦСКА, а также другие футболисты и тренеры стали гостями Слуцкого на его юбилее. Ведущими на мероприятии стали Александр Гудков и Екатерина Варнава.