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4 сентября, 16:57

Гол Дивеева принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
4 сентября. «Крылья Советов» — ЦСКА — 0:1.
Фото ФК ЦСКА.

ЦСКА в гостях победил «Крылья Советов» в матче 8-го тура чемпионата России. Красно-синие выиграли с минимальным счетом — 1:0.

Автором единственного гола стал защитник москвичей Игорь Дивеев, который отличился во втором тайме.

В этом матче в состав «Крыльев» вернулся полузащитник Сергей Пиняев. 17-летний хавбек провел первую игры после перенесенного пневмоторокса.

ЦСКА набрал 17 очков и пока поднялся на третье место в турнирной таблице. «Крылья Советов» остались на 9-й строчке (9 очков).

В следующем туре «Крылья» 10 сентября сыграют в гостях против «Химок». ЦСКА в этот же день на своем поле примет «Краснодар».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:1
ЦСКА

Игорь Дивеев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
21
98
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
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Торпедо М

 2 1 1
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Локомотив

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