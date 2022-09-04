Гол Дивеева принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

ЦСКА в гостях победил «Крылья Советов» в матче 8-го тура чемпионата России. Красно-синие выиграли с минимальным счетом — 1:0.

Автором единственного гола стал защитник москвичей Игорь Дивеев, который отличился во втором тайме.

В этом матче в состав «Крыльев» вернулся полузащитник Сергей Пиняев. 17-летний хавбек провел первую игры после перенесенного пневмоторокса.

ЦСКА набрал 17 очков и пока поднялся на третье место в турнирной таблице. «Крылья Советов» остались на 9-й строчке (9 очков).

В следующем туре «Крылья» 10 сентября сыграют в гостях против «Химок». ЦСКА в этот же день на своем поле примет «Краснодар».