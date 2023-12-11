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Семин назвал лучшего тренера РПЛ по итогам первой половины сезона

Руслан Минаев
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Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал лучшего тренера РПЛ после первой половины сезона-2023/24.

По мнению специалиста, лучше всех себя проявил главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.

«Потому что, не обладая такими возможностями, как у других команд, он держит на очень высоком уровне, и они на хорошем месте для себя. Как мне работа Ивича? Ивич — это тренер, мне кажется, тот, который знает, как выигрывать, а выигрывают те команды, которые хорошо играют в обороне», — цитирует Семина «vseprosport.ru».

«Пари НН» после 18 туров РПЛ набрал 24 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице. Лидирует — «Краснодар» (38 очков). В тройке — «Зенит» (36) и «Динамо» (32).

В 19-м туре РПЛ, который пройдет в начале марта, «Пари НН» примет «Факел».

Кто будет чемпионом — снова «Зенит»? Впервые «Краснодар»? Спустя почти полвека — «Динамо»?

Источник: vseprosport.ru
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
Владимир Ивич
Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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