В агентстве Павлидиса заявили, что АЗ не продаст нападающего в «Спартак»

Мартин Вонтра, исполнительный директор агентства Sports360 GmbH, представляющего интересы нападающего «АЗ Алкмаар» Вангелиса Павлидиса прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе игрока в «Спартак».

«АЗ не продаст игрока в «Спартак», так как трансферное окно в Нидерландах уже закрыто, и клуб просто не сможет найти достойную замену нападающему», — сказал Вонтра «СЭ».

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что руководству московского «Спартака» была предложена кандидатура Павлидиса в качестве возможного усиления атакующей линии.

Павлидис выступает за АЗ с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 24-летний грек забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 7 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 14 миллионов евро.