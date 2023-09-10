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Сегодня, 12:15

В агентстве Павлидиса заявили, что АЗ не продаст нападающего в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вангелис Павлидис (справа).
Фото AFP

Мартин Вонтра, исполнительный директор агентства Sports360 GmbH, представляющего интересы нападающего «АЗ Алкмаар» Вангелиса Павлидиса прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе игрока в «Спартак».

«АЗ не продаст игрока в «Спартак», так как трансферное окно в Нидерландах уже закрыто, и клуб просто не сможет найти достойную замену нападающему», — сказал Вонтра «СЭ».

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что руководству московского «Спартака» была предложена кандидатура Павлидиса в качестве возможного усиления атакующей линии.

Павлидис выступает за АЗ с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 24-летний грек забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 7 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 14 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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