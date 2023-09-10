Тимощук не считает принципиальным ретро-матч против легенд «Спартака»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в комментарии для «СЭ» высказался о принципиальности игры против «Спартака» в ретро-матче памяти Ильи Цымбаларя.

— Вы сыграли против «Спартака». Насколько это был принципиальный матч?

— Для меня не принципиальный. Вы знаете, почему мы здесь собрались. Почтить память великого футболиста, прекрасного человека. Конечно, хотелось выиграть, но цель матча совсем другая.

Матч прошел в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой «Спартака» — 2:1. Игра была посвящена памяти Ильи Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.

Тимощук принял участие в матче и играл за сборную мира.