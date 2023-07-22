В агентстве Алипа отреагировали на новость об интересе «Бешикташа» к игроку

В агентстве PC Management, представляющем интересы защитника «Зенита» Нуралы Алипа ответили на вопрос «СЭ» об интересе «Бешикташа» к игроку.

«К нам никаких конкретных предложений не приходило...хотя звонков очень много...», — сообщили «СЭ» в агенстве.

Ранее об интересе «Бешикташа» к игроку сообщал TRT Spor.

Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 23-летний казахстанец принял участие в 13 матчах команды и не отличился результативными действиями.