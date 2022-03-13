В АЕКе подтвердили интерес к Гжегожу Крыховяку

Спортивный директор АЕКа Панайотис Коне в беседе с «СЭ» рассказал о возможном переходе Гжегожа Крыховяка в греческий клуб.

«Крыховяк может перейти в АЕК? Да, это правда. Нам действительно интересен польский полузащитник», — сказал Коне «СЭ».

Ранее польские СМИ сообщили, что Крыховяк близок к переходу в греческий АЕК на правах аренды до конца сезона.

Крыховяк перешел в «Краснодар» по ходу текущего сезона Тинькофф РПЛ. За «быков» он провел 15 матчей, в которых забил четыре гола и отметился тремя результативными передачами.

Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость игрока в 11 миллионов евро.