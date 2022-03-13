Кавазашвили: «Пацаны из «Краснодара» будут доказывать со «Спартаком», что могут играть на уровне РПЛ»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Краснодар».

— Я не сомневаюсь, что будет борьба в матче «Спартак» — «Краснодар», тем более красно-белые победили в последнем матче «Динамо», — отметил Кавазашвили в интервью «РБ Спорт». — Конечно, отсутствие легионеров у «Краснодара» скажется на предстоящей игре, но у них всегда были хорошие резервы, состоящие из воспитанников академии. Новые пацаны будут доказывать, что они могут играть на уровне РПЛ. Никто не скажет, что из-за нехватки легионеров «Краснодар» не будет способен играть в матче со «Спартаком», но нельзя отрицать, что красно-белые — более опытная команда.

— Как оцените игровую форму «Спартака» в последних матчах?

— Каждая игра этой команды меня удивляет. Они могут провалиться, а могут ни с того ни с сего выиграть. Честно, я не ожидал, что они обыграют «Динамо». Думал, что выиграют у ЦСКА, но все получилось по-другому.

13.03.2022 | Спартак — Краснодар

В последних матчах «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:0, а «Краснодар» одержал победу над «Уралом» со счетом 2:1.