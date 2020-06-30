«Уже привык, что в нашу сторону так судят». Джикия оценил судейство в дерби с ЦСКА

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после поражения в дерби от ЦСКА (0:2) подвел итоги матча 25-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

— Показалось, что у «Спартака» мало что получилось...

— Не получилось забить, проиграли, эмоции плохие, конечно.

— Кажется, что у «Спартака» просто нет плана Б на игру и каждом следующему сопернику все легче и легче играть против вас.

— Мы не смогли реализовать свои моменты, хотя было несколько хороший подходов. Ну и спорные решения были не в нашу пользу, как всегда.

— Это происходит не в первый раз, есть ощущение, что это тенденция?

— Я уже привык, что в нашу сторону так судят. Будем смотреть вечером, как эксперты будут разбирать наши спорные моменты. Интересно послушать их, что на этот раз они скажут.

— Ну в эпизоде с удалением Зобнина показалось, что он просто психанул...

— Не этот момент. Я про эпизод в первом тайме.

— Когда Влашич забивал второй мяч вы о чем-то апеллировали к судье. В чем была претензия?

— Ну пересмотрите момент, когда Соболев борется. Мне показалось, что мяч попал в руку защитника ЦСКА. Но этот эпизод почему-то никто не стал смотреть.

— Зобнин сегодня подвел команду?

— Ну, если так грубо говорить, так получилось, да. Но он, как настоящий мужчина, извинился перед командой. И со мной такое бывало.

— Теперь самый важный матч остается в Петербурге?

— Посмотрим, что будет там. (Севастиан Терлецкий)

ЦСКА с 40 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 32 балла и 6-я строчка.