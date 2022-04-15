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Судейство

Сегодня, 13:30

Знаменитый судья из Узбекистана Ирматов объяснил, почему отказался от предложения возглавить российский судейский корпус

Судья из Узбекистана Ирматов объяснил, почему отказался от предложения возглавить российский судейский корпус
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Равшан Ирматов.
Фото Global Look Press

Знаменитый футбольный судья из Узбекистана, рекордсмен чемпионатов мира (11 матчей), а ныне первый вице-президент футбольной ассоциации страны Равшан Ирматов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру ответил на вопрос, почему не стал менять Виктора Кашшаи во главе судейского корпуса России.

— Говорят, вас не так давно приглашали вместо Виктора Кашшаи возглавить российский судейский корпус, но вы все по тем же причинам отказались.

— Да, были такие слухи, но я их не рассматривал, потому что приступил к работе в ассоциации. У меня было несколько предложений из-за рубежа, но это было бы неправильно и нечестно по отношению к своей стране.

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Равшан Ирматов
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
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10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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 - : -
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 - : -
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 16
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Дмитрий Полоз

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