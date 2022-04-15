Знаменитый судья из Узбекистана Ирматов объяснил, почему отказался от предложения возглавить российский судейский корпус

Знаменитый футбольный судья из Узбекистана, рекордсмен чемпионатов мира (11 матчей), а ныне первый вице-президент футбольной ассоциации страны Равшан Ирматов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру ответил на вопрос, почему не стал менять Виктора Кашшаи во главе судейского корпуса России.

— Говорят, вас не так давно приглашали вместо Виктора Кашшаи возглавить российский судейский корпус, но вы все по тем же причинам отказались.

— Да, были такие слухи, но я их не рассматривал, потому что приступил к работе в ассоциации. У меня было несколько предложений из-за рубежа, но это было бы неправильно и нечестно по отношению к своей стране.