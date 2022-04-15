Кавазашвили высказался о возможном уходе легионеров «Спартака» из клуба летом

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие о будущем легионеров в клубе.

«Если после окончания сезона легионеры решат уехать, я только пожелаю им доброй дороги. От игры в «Спартаке» они выиграли. Они получили очень большие деньги и практику игры в лучшем клубе мира. «Спартак» — бренд мирового футбола. Это их право выбора. Хороший пример есть в «Краснодаре». У них уехали девять человек, и очень хорошо играют свои воспитанники. Пусть «Спартак» готовит своих футболистов, а не ищет их на стороне. Мне будет жаль, если уйдет Николсон, потому что он оживил игру. Благодаря ему есть хорошая связка между полузащитой и нападением», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие в интервью клубной пресс-службе сообщил, что легионеры договорились остаться в команде как минимум до конца сезона.