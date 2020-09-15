Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев поделился впечатлениями от московского дерби. Красно-белые уступили ЦСКА (1:3) в матче седьмого тура Тинькофф чемпионата России. Специалист оценил судейство Сергея Карасева.

— Как вам судейство Карасева, с которым его поздравил эксперт «Матч ТВ» коллега Алексей Николаев?

— Извините, но сделать того же самого не могу. И не потому, что я спартаковец. Просто нет повода. Во-первых, он уже на второй минуте должен был показать красную карточку Карпову, который завалил Ларссона, убегавшего один на один с Акинфеевым. И ссылки на то, что слева находился еще кто-то из армейских защитников, здесь неуместны. Был чистый фол последней надежды, а, значит, надо удалять игрока. А в случае, когда тот же Карпов завалил в штрафной Айртона, был стопроцентный пенальти. Тут и никакие консультации с ВАР не нужны. Не хочу тем самым поставить под сомнение победу ЦСКА. Но есть правила, по которым живет футбол. И принимать решения надо, следуя им, а не по чьему-то усмотрению. (Александр Львов)

Полностью интервью Олега Романцева — здесь.