Утвержден состав судейского комитета РФС. Левников остался председателем, Егоров - заместителем

Исполком РФС утвердил состав судейского комитета. Его председателем останется Николай Левников, а заместителем председателя - Александр Егоров. Также в его состав вошли Александр Гвардис, Ашот Хачатурянц, Леонид Калошин, Эдуард Малый, Сергей Мацюра, Сергей Фурса, Вячеслав Харламов.

Полностью список административных вопросов на заседании исполкома выглядел следующим образом:

- утвердить состав Судейского комитета РФС;

- утвердить Положения об отдельных комитетах РФС в новой редакции;

- принять к сведению отчеты Председателей юрисдикционных органов за спортивный сезон 2018/19. Утвердить составы юрисдикционных органов РФС, органов добровольного спортивного лицензирования клубов и сертификации стадионов;

- утвердить итоги лицензирования футбольных клубов НП "РФПЛ" и ФНЛ на спортивный сезон 2019/20;

- разрешить начать процедуру замены клуба - участника профессиональных соревнований с соблюдением установленных требований ФК "Сочи" г. Сочи. Поручить Бюро Исполкома принять решение о завершении указанной процедуры в случае выполнения клубом всех необходимых требований;

- дополнить с 01 июля 2019 г. список ветеранов отечественного футбола, получающих персональные стипендии РФС, включив в него: Чанова Вячеслава Викторовича и Афанасьева Владимира Ивановича;

- утвердить список "33 лучших игроков" и номинантов национальной премии по итогам футбольного сезона 2018-2019 гг.;

- наградить сотрудников ФНЛ и специалистов футбольных клубов ФНЛ наградами РФС;

- одобрить заявку на проведение Чемпионата мира по пляжному футболу 2021 в Российской Федерации, поручить Бюро Исполкома РФС рассмотреть иные заявки, поступающие на получение права проведения международных соревнований по футболу;

- утвердить состав Попечительского совета РФС.

В состав попечительского совета входят Леонид Михельсон (председатель), Петр Авен, Андрей Акимов, Олег Белозеров, Андрей Бокарев, Игорь Левитин, Дмитрий Пумпянский, Денис Соловьев (секретарь).