«Успехов, легенда!» ЦСКА сообщил о переходе Кырнаца в «СКА-Хабаровск»
Голкипер ЦСКА Георгий Кырнац перешел в «СКА-Хабаровск», сообщает официальный сайт клуба.
— Успехов, легенда!, — говорится в клубном Twitter московских армейцев.
Георгий Кырнац продолжит карьеру в другом армейском клубе — хабаровском @fcska. Успехов, легенда! ?? #самыйсухойголкиперлигичемпионов https://t.co/ENoufVnZbu pic.twitter.com/FdINFbLSyg— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 22, 2019
21-летний Кырнац — воспитанник ДЮСШ ЦСКА, в составе которой дважды становился чемпионом Москвы, а в сезоне-2018/19 помог армейцам выиграть молодежное первенство. В составе основной команды появился на поле один раз, в домашнем матче с «Реалом» (1:0) в Лиге чемпионов-2018/19 выйдя на замену на 90-й минуте.
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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/georgiy-kyrnats-prodolzhit-kareru-v-khabarovske/