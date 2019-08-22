«Успехов, легенда!» ЦСКА сообщил о переходе Кырнаца в «СКА-Хабаровск»

Голкипер ЦСКА Георгий Кырнац перешел в «СКА-Хабаровск», сообщает официальный сайт клуба.

— Успехов, легенда!, — говорится в клубном Twitter московских армейцев.

21-летний Кырнац — воспитанник ДЮСШ ЦСКА, в составе которой дважды становился чемпионом Москвы, а в сезоне-2018/19 помог армейцам выиграть молодежное первенство. В составе основной команды появился на поле один раз, в домашнем матче с «Реалом» (1:0) в Лиге чемпионов-2018/19 выйдя на замену на 90-й минуте.

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