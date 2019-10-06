Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура чемпионата России по футболу «Урал» — «Зенит». В воротах «Зенита» сегодня появится Михаил Кержаков, сменивший в основе Андрея Лунева.

Стартовый состав «Урала»: Баклов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Эль Кабир, Аугустыняк, Погребняк.

Запасные «Урала»: Годзюр, Насыров, Фидлер, Магомадов, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Панюков, Ильин.

Стартовый состав «Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Маммана, Дуглас, Осорио, Жирков, Оздоев, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Запасные «Зенита»: Лунев, Васютин, Прохин, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мак, Воробьев, Краневиттер.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Зенит», начало — в 11.30 (мск)