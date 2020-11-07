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«Урал» — «Спартак»: Соболев реализовал пенальти

14:45
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил второй гол в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Он реализовал пенальти — 2:1.

Одиннадцатиметровый заработал Виктор Мозес. Игрок красно-белых совершил индивидуальный проход, но в штрафной с нарушением правил его остановил Владимир Рыков.

Урал — Спартак

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